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Стерлинг: последствий от ударов Яна нет, после нокаута от Магомедшарипова было хуже

Стерлинг: последствий от ударов Яна нет, после нокаута от Магомедшарипова было хуже
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, что пока не испытывает никаких последствий от пропущенных ударов в бою с Петром Яном. По словам американца, он чувствовал себя гораздо хуже, когда на одной из тренировок был нокаутирован другим российским бойцом UFC Забитом Магомедшариповым.

«Иногда человеку нужен отдых. Так что я возьму паузу на заслуженный отдых. Пока я не буду спарринговать. Вернусь к этому через несколько недель. Буду следить за самочувствием. Пока же никаких последствий нет. Тяжелее всего было в субботу и воскресенье, в первые дни.

Но хуже было после спарринга от Магомедшарипова. Он нокаутировал меня, и тогда появились действительно нехорошие симптомы. Сейчас же ничего такого, но я придерживаюсь медицинских протоколов», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.

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