Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант сделала селфи в откровенном купальнике. Фото

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, выложила на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед зеркалом.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.