Гэтжи может сразиться с Чендлером

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гэтжи может провести следующий поединок с экс-чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером. Об этом сообщает MMA Mania, ссылаясь на слова журналиста Ариэля Хельвани.

Сообщается, что в проведении боя Гэтжи — Чендлер заинтересован президент UFC Дана Уайт. Пока неизвестно, где и когда может состояться поединок.

Гэтжи в последнем поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, который защитил пояс UFC в лёгком весе и сразу после победы объявил об уходе из спорта. У американца 25 боёв в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения. Что касается Чендлера, то он дебютировал в UFC с победы над Дэном Хукером в январе 2021 года. На его счету 22 победы и пять поражений.