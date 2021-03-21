Результаты всех боёв турнира «ММА Серия-28: Время новых героев»

Накануне, 20 марта, в Санкт-Петербурге завершился турнир «ММА Серия-28: Время новых героев». В главном поединке вечера Тахир Абдуллаев из Азербайджана победил россиянина Алексея Ляпунова. Бой был остановлен в третьем раунде, Абдуллаев победил удушающим приёмом.
«ММА Серия-28: Время новых героев». 20 марта 2021, Санкт-Петербург
1. Мурад Мухаммадиев (Узбекистан) — Хасамед Рамазанов (Россия). Мухаммадиев победил удушающим приёмом в 1 раунде (1:06).
2. Саидмухаммад Кабулов (Кыргызстан) — Владислав Будкевич (Россия). Кабулов победил удушающим приёмом в 1 раунде (0:10).
3. Бектурсун Кайыпназар (Кыргызстан) – Фаридун Джураев (Таджикистан). Кайыпназар победил единогласным решением судей.
4. Ертабылды Киманов (Кыргызстан) – Бахтовар Юнусов (Таджикистан). Юнусов победил техническим нокаутом в 3 раунде (2:30).
5. Ризкиддин Асадов (Узбекистан) – Артём Манышев (Россия). Асадов победил удушающим приёмом во 2 раунде (0:57).
6. Азизбек Келдибек Уулу (Кыргызстан) – Максуджон Кадиров (Таджикистан). Келдибек Уулу победил единогласным решением судей.
7. Денис Мишарин (Россия) – Данил Ваганов (Россия). Ваганов победил техническим нокаутом в 1 раунде (4:18).
8. Белек Алиев (Кыргызстан) – Сергей Маслов (Россия). Маслов победил нокаутом в 1 раунде (1:10).
9. Эльмар Гасанов (Азербайджан) – Дмитрий Тебекин (Россия). Гасанов победил единогласным решением судей.
10. Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Алексей Ляпунов (Россия). Абдуллаев победил удушающим приёмом в 3 раунде (3:00)
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