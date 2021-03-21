Кадыров: Бетербиев доказал, что является сильнейшим боксёром мира в полутяжёлом весе

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал успешную защиту поясов по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российским боксёром Артура Бетербиева.
«Друзья, Артур Бетербиев защитил свои чемпионские титулы по версиям WBC и IBF и ещё раз доказал, что на данный момент является сильнейшим боксёром мира в полутяжёлом весе.
В поединке с немцем Адамом Дайнесом всё решилось в десятом раунде. Наш дорогой БРАТ, представитель клуба «Ахмат» Артур Бетербиев не просто одержал победу, но сделал это, как мы уже привыкли, отправив соперника в нокаут. Потрясающий результат в профессиональном боксе — 16 боёв, 16 побед, и все они нокаутом.
Артур всех своих оппонентов на ринге буквально громит и сметает без единого шанса для них. В этом плане он уникальный боксёр. Мы не сомневались в победе Бетербиева. Ждать иного результата не было повода. Артур причин для таких тревог не даёт, если, конечно, нет вмешательства третьих сил, как это у него было на Олимпийских играх, когда судьи выносили странные решения…
Но это всё уже осталось в прошлом. Сейчас самое главное, чтобы Артур не останавливался на достигнутом. Ему, как никому другому, на нынешнем этапе вполне по силам провести ещё несколько чемпионских поединков и забрать все пояса в своем дивизионе. Знаю, что сам Артур ставит такую цель и может её достичь.
Это был первый бой лучшего боксёра мира Артура Бетербиева у себя на Родине — в России. Все прежние поединки в профессиональной карьере он проводил за пределами нашей страны.
Я сердечно поздравляю его с великолепной победой! Мы гордимся тобой, Артур! «АХМАТ» — СИЛА!!!» — гласит сообщение Кадырова на странице в социальной сети «ВКонтакте».
- 21 марта 2021
-
18:31
-
17:23
-
16:07
-
15:48
-
15:26
-
14:14
-
13:37
-
13:18
-
13:14
-
11:38
-
11:21
-
10:09
-
10:00
-
09:28
-
08:58
-
08:43
-
07:50
-
07:09
-
06:58
-
03:16
-
01:06
-
00:44
-
00:27
-
00:17
-
00:09
- 20 марта 2021
-
22:13
-
20:27
-
19:41
-
18:56
-
17:56
-
16:31
-
16:28
-
16:15
-
15:46
-
15:25