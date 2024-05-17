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Bellator Champions Series 2. France. Прямая трансляция
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Фьюри показал вес на 7 кг меньше, чем в поединке с Нганну

Фьюри показал вес на 7 кг меньше, чем в поединке с Нганну
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Обладатель чемпионского пояса WBC британский боксёр Тайсон Фьюри на официальной церемонии взвешивания перед боем с чемпионом мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком показал вес на 7 кг меньше, чем перед поединком с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Сегодня Фьюри показал на весах 118,8 кг, в то время как перед боем с Нганну он показал 125,6 кг.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.

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