Фьюри показал вес на 7 кг меньше, чем в поединке с Нганну

Обладатель чемпионского пояса WBC британский боксёр Тайсон Фьюри на официальной церемонии взвешивания перед боем с чемпионом мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком показал вес на 7 кг меньше, чем перед поединком с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Сегодня Фьюри показал на весах 118,8 кг, в то время как перед боем с Нганну он показал 125,6 кг.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.