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Джон Джонс сказал, за кого будет болеть в поединке Аспиналл — Блэйдс

Джон Джонс сказал, за кого будет болеть в поединке Аспиналл — Блэйдс
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал, что собирается болеть за топового бойца UFC Кёртиса Блэйдса в его поединке с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Честно говоря, я всегда болею за американцев, особенно за американских борцов. В конце концов, независимо от того, кто победит, бой будет тяжёлым. Кёртис будет не лёгкой прогулкой по парку для Тома», — написал Джонс в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Томом Аспиналлом и Кёртисом Блэйдсом станет соглавным на турнире UFC 304, который состоится в Манчестере 20 июля. Ранее бойцы уже встречались в октагоне на турнире UFC Fight Night 208, который прошёл 23 июля в Лондоне. Поединок завершился победой Блэйдса техническим нокаутом ввиду того, что Аспиналл не смог продолжать бой из-за повреждения ноги.

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