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Bellator Champions Series 2. France. Прямая трансляция
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Александр Усик показал рекордный вес перед боем с Тайсоном Фьюри

Александр Усик показал рекордный вес перед боем с Тайсоном Фьюри
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Чемпион мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик показал рекордный вес в карьере перед боем с чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

На весах Усик показал 105,68 кг. Это максимальный вес, который он показывал перед боем на официальной церемонии взвешивания. Ранее рекордный вес Усик продемонстрировал перед реваншем с британцем Энтони Джошуа. Тогда украинец весил 100,4 кг.

Поединок между Усиком и Фьюри станет главным на боксёрском турнире, который состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.

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