Тактаров обратился к Нурмагомедову после официального завершения его карьеры

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров обратился к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, официально завершившему карьеру.

«Желаю интересного и насыщенного времени вне профессионального спорта, найти себя. Не у всех это получается. И больше работать с молодёжью, независимо от рода занятий и бизнеса», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Напомним, 19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.