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«Не дам заскучать по мне». Хабиб рассказал, чем займётся после завершения карьеры

«Не дам заскучать по мне». Хабиб рассказал, чем займётся после завершения карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«У меня есть несколько бизнес-проектов. Я собираюсь зарабатывать деньги. Буду наслаждаться жизнью. У меня есть дети. У меня есть братья, они всё ещё бьются в UFC. Я буду их поддерживать, буду рядом с парнями. Я не дам вам, ребята, заскучать по мне», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Напомним, 19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Хабиб: что мне остаётся? Только бои ради денег, а они мне не нужны
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