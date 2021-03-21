Аскрен рассказал о первых эмоциях после пробуждения от нокаута в бою с Масвидалем

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен вспомнил о первых эмоциях, которые он испытал после поражения нокаутом от Хорхе Масвидаля. Аскрен тогда проиграл уже на пятой секунде. Тот нокаут по сей день остаётся самым быстрым в истории UFC.

«Моё первое воспоминание? Запомнил, что прямо напротив меня лежал Люк Рокхолд. Тогда я подумал „чёрт, я в больнице. Люк Рокхолд в больнице“», — приводит слова Аскрена BJ Penn.

Напомним, Аскрен проиграл Масвидалю на турнире UFC 239. Непосредственно перед Хорхе и Беном в октагоне бились Ян Блахович и Люк Рокхолд. Поляк жёстко нокаутировал в первом раунде.

Аскрен после тяжёлого поражения от Масвидаля провёл ещё один бой. Уступив Дэмьену Майе, Бен объявил об уходе из спорта.