Аскрен рассказал о первых эмоциях после пробуждения от нокаута в бою с Масвидалем
Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен вспомнил о первых эмоциях, которые он испытал после поражения нокаутом от Хорхе Масвидаля. Аскрен тогда проиграл уже на пятой секунде. Тот нокаут по сей день остаётся самым быстрым в истории UFC.
«Моё первое воспоминание? Запомнил, что прямо напротив меня лежал Люк Рокхолд. Тогда я подумал „чёрт, я в больнице. Люк Рокхолд в больнице“», — приводит слова Аскрена BJ Penn.
Напомним, Аскрен проиграл Масвидалю на турнире UFC 239. Непосредственно перед Хорхе и Беном в октагоне бились Ян Блахович и Люк Рокхолд. Поляк жёстко нокаутировал в первом раунде.
Аскрен после тяжёлого поражения от Масвидаля провёл ещё один бой. Уступив Дэмьену Майе, Бен объявил об уходе из спорта.
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