Экс-чемпион UFC дос Сантос признался, что хочет сразиться с Фёдором Емельяненко
Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории бразилец Джуниор дос Сантос заявил, что желает провести поединок с легендарным бойцом смешанных единоборств россиянином Фёдором Емельяненко, который выступает в MMA-промоушене Bellator. Напомним, ранее дос Сантоса уволили из UFC.
«Я большой поклонник Фёдора, и было бы здорово встретиться с ним. Я не знаю, какова его ситуация и бьётся ли он, но я знаю, что он в Bellator.
Также интересен Бейдер, который хотел бы увидеть нас в его лиге. Он тоже очень крутой парень. Матч-реванш против Алистара Оверима тоже интересен. Это может состояться в Bellator или в любом другом месте», — приводит слова дос Сантоса MMA Mania.
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