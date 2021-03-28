Жена Миочича рассказала о состоянии Стипе после нокаута в бою с Нганну

Райан Мари Миочич, супруга бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича, сообщила, как себя чувствует муж после тяжёлого поражения от Фрэнсиса Нганну.

«Он в порядке. По-прежнему мой герой», — написал Райан Мари Миочич.

Соответствующий пост доступен на странице девушки в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В его главном событии Стипе Миочич пытался защитить титул чемпиона в тяжёлом весе от посягательств Фрэнсиса Нганну, но в итоге проиграл камерунцу тяжёлым нокаутом на первой минуте второго раунда. Это была вторая встреча бойцов. В 2018 году Нганну уступил Миочичу по очкам.