Волков: смотрю в светлое будущее с кислым лицом

Российский боец UFC Александр Волков оставил очередной пост на своей странице в «Инстаграме», в котором подчеркнул, что в будущем видит для себя большие перспективы.

«Мой лайфстайл — это спорт! Смотрю в светлое будущее с кислым лицом. Вижу большие перспективы!» — написал Волков.

Соответствующий пост доступен на странице Александра в социальной сети.

Напомним, ожидается, что следующий поединок в UFC Волков проведёт 26 июня. Его соперником станет четвёртый номер рейтинга в тяжёлом весе Сириль Ган. Схватка Волков — Ган должна стать главным событием турнира UFC Fight Night 191. В предыдущем поединке Александр нокаутировал экс-претендента на титул UFC в тяжёлом весе Алистара Оверима. После этого Волков поднялся на пятое место в рейтинге.