Майк Тайсон может сразиться с Тайсоном Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Майк Тайсон заявил, что может провести поединок с действующим чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. По его словам, это случится, если ему не удастся договориться о поединках с Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом.
«В этом году я хочу сразиться с Холифилдом и Льюисом. Хочу подраться с ними обоими. Думаю, у меня получится в этом году. В противном случае я могу провести выставочный бой с Тайсоном Фьюри», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
В 2020 году 54-летний Майк Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом в полутяжёлой весовой категории Роем Джонсом. Судьи зафиксировали ничью.
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