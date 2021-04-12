Порье обвинил Макгрегора в отказе от обещанного пожертвования. Нурмагомедов отреагировал

Американский боец MMA Дастин Порье обвинил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать $ 500 тыс. в его благотворительный фонд.

«Ты обещал пожертвование в мою благотворительную организацию, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе. Скоро увидимся, 10 июля заплатишь за всё!» — написал Порье в своём «твиттере».

«Пожертвование – это не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Я знаю, куда они идут, от начала и до конца. В противном случае они идут в никуда.

К сожалению, такое бывает со многими благотворительными фондами. Ты согласился драться со мной вместо боя за пояс. Это показывает, что я был прав», — отреагировал Макгрегор в своём «твиттере».

На переписку отреагировал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Он разместил видео, в котором показано, как мужчина говорит: «Я вам всем слово дал? Забираю обратно».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Хабиба Нурмагомедова.