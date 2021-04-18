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Харитонов с победы нокаутом дебютировал в лиге боёв на голых кулаках

Харитонов с победы нокаутом дебютировал в лиге боёв на голых кулаках
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов успешно дебютировал в лиге боёв на голых кулаках Stone Faces в США. В поединке супертяжелой весовой категории россиянин победил американского бойца ММА Майка Кука нокаутом в первом раунде.

Харитонов три раза отправлял соперника на настил, после третьего падения американец не успел встать за 10 секунд. Поединок был остановлен за полминуты до конца первого раунда.

Россиянин провёл первый бой после длительного перерыва, связанного с травмами, полученными в потасовке с бойцом Адамом Яндиевым.

В настоящий момент 40-летний Харитонов является бойцом американской организации Bellator. В его послужном списке в ММА 30 побед и 7 поражений. У 39-летнего Кука в ММА 13 побед и 13 поражений.

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