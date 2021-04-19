Пётр Ян оценил перспективы для молодёжи на первенстве России по ММА

В Березняках на молодёжном чемпионате по ММА среди юниоров (18-20 лет) определились обладатели «золота» в 10 весовых категориях. Они отправятся на молодёжный чемпионат мира 2021 года в Казахстане.

Почётный гость соревнований, первый номер рейтинга UFC Пётр Ян оценил перспективы молодых бойцов.

«Сегодня были хорошие поединки. Очень зрелищно, показательно, виден уровень спортсменов и то, как они прогрессируют год от года. Помню свои старты в 2013 году на таких турнирах. Очень выросло мастерство ребят с приходом такой глобализации смешанных боевых единоборств в России. В каждом регионе открываются федерации и залы. Всё больше и больше людей занимаются этим спортом.

Это вид спорта, где есть каждый этап развития ребёнка, становление его пути как спортсмена. Сначала его учат каким-то базовым координационным движениям, подготавливают тело к серьёзным нагрузкам. Когда дети приходят заниматься, их не ставят сразу в спарринги. Грамотный тренер делает всё это постепенно.

В связи с пандемией то, что во всём мире возобновляются турниры, возобновляется присутствие зрителей — очень интересно и приятно. Я сам выступаю постоянно, без зрителей выступал в Америке и Абу-Даби. Была не та атмосфера, сейчас всё возвращается. Здесь в Березниках молодёжь может себя проявить. Вообще всё начинается с любительских турниров, с любительской карьеры. Союз ММА России даёт возможность ребятам найти себя и свой путь в спорте. Кто-то реализуется, кто-то не реализуется. Считаю, что ты не можешь сразу стать чемпионом, но спорт — хорошая школа жизни, дисциплина, круг общения, здравые мысли. Это для парня и для мужчины очень важно, знать, где ты и зачем ты!» — сказал Ян.

Чемпионами России 2021 года среди юниоров (18-20 лет) стали:

до 52,2 кг: Алиджон Салохитдинов (СФО)

до 56,7 кг: Ахъмад Амаев (СКФО)

до 61,2 кг: Асеф Чапуров (ЮФО)

до 65,8 кг: Джамалутдин Гусейнов (ПФО)

до 70,3 кг: Максим Фукс (СФО)

до 77,1 кг: Владислав Сукаленко (ЮФО)

до 83,9: Мухамед-Афанди Асипов (СКФО)

до 93 кг: Гаджимагомед Асадулаев (ЮФО)

до 120 кг: Гамзат Сиражудинов (УРФО)

свыше 120 кг: Дмитрий Бабаев (ЮФО)