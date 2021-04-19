Менеджер Макгрегора заявил, что Конор будет рассчитывать на титульник, если победит Порье

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщил, что ирландец будет рассчитывать на титульный бой с Майклом Чендлером или Чарльзом Оливейрой в случае победы в третьем поединке с Дастином Порье.

«Думаю, это будет бой будет за звание претендента номер один. Только это имеет смысл. Полагаю, что после того, как состоится бой Чендлер — Оливейра, его победитель встретится с победителем третьего поединка между Макгрегором и Порье», — приводит слова Аттара MMAJunkie.

Напомним, бой Макгрегора с Порье состоится на турнире UFC 264 10 июля. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец. В январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш. Чендлер и Оливейра поборются за пояс UFC в лёгком весе 16 мая.