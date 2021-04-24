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Девушка-боец Ванзант показала фото в золотистом бикини и пообещала разыграть его

Девушка-боец Ванзант показала фото в золотистом бикини и пообещала разыграть его
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Американская девушка-боец ММА Пэйдж Ванзант опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Она выложила фото в золотистом купальнике. Спортсменка позировала в бассейне.

Также Ванзант пообещала разыграть бикини и собственное фото, которое она подпишет.

«Следующие 100 подписчиков моего сайта и нынешние подписчики смогут принять участие в розыгрыше этого бикини и карточки с моей фотографией в этом купальнике, которую я подпишу с помощью поцелуя», — написала Ванзант.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ванзант.

В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас. Это был её заключительный бой по контракту с UFC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант показала фото в прозрачном боди
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