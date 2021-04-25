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Промоутер Хирн: бой Джошуа и Фьюри состоится в этом году, 100%

Промоутер Хирн: бой Джошуа и Фьюри состоится в этом году, 100%
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Известный британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что британские боксёры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой летом 2021 года. По словам Хирна, сейчас стороны согласовывают последние вопросы.

«Осталось ещё пару раз обменяться окончательными проектами. Всё сделано настолько, насколько было возможно. Этот процесс уже не остановить. Бой состоится, 100% это произойдёт», — цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее Хирн говорил, что бой должен пройти в Саудовской Аравии. Ориентировочная дата проведения поединка — 24 июля.

Ранее действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, кого хотел бы видеть в своём тренировочном лагере в преддверии поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. По словам Джошуа, он хотел бы видеть Владимира Кличко, Флойда Мейвезера и Эвандера Холифилда.

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