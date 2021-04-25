Усман нокаутировал Масвидаля в главном событии UFC 261

Действующий чемпион UFC Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля в главном событии UFC 261 в Джексонвилле (США). Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.

Отметим, первый бой с участием этих бойцов также завершился победой Усмана. Поединок прошёл в июле 2020 года.

Ранее на турнире американка Роуз Намаюнас нокаутировала китаянку Вейли Чжан в первом раунде чемпионского боя на UFC 261 в минимальном весе. Намаюнас вернула пояс, который она утратила в мае 2019 года в бою против Джессики Андраде.

UFC 261: Камару Усман наглухо вырубил Хорхе Масвидаля. Король в здании!!! LIVE! Страшный перелом Уайдемана и три нокаута в чемпионских боях! Главное — на «Чемпионате».

Также на UFC 261 представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Поединок был остановлен во втором раунде после серии ударов в партере — для киргизской спортсменки эта защита стала пятой.