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Усман нокаутировал Масвидаля в главном событии UFC 261

Усман нокаутировал Масвидаля в главном событии UFC 261
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Действующий чемпион UFC Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля в главном событии UFC 261 в Джексонвилле (США). Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.

Отметим, первый бой с участием этих бойцов также завершился победой Усмана. Поединок прошёл в июле 2020 года.

Ранее на турнире американка Роуз Намаюнас нокаутировала китаянку Вейли Чжан в первом раунде чемпионского боя на UFC 261 в минимальном весе. Намаюнас вернула пояс, который она утратила в мае 2019 года в бою против Джессики Андраде.

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Также на UFC 261 представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Поединок был остановлен во втором раунде после серии ударов в партере — для киргизской спортсменки эта защита стала пятой.

UFC 2021. UFC 261, Джексонвилл, США
Камару Усман (W) - Хорхе Масвидаль
25 апреля 2021, воскресенье. 07:05 МСК
Камару Усман
Окончено
KO
Хорхе Масвидаль
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