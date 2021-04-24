Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
MMA RCC: Intro 12
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

UFC 261, Усман — Масвидаль 2, прямая трансляция боя-реванша, Валентина Шевченко — Джессика Андраде, онлайн-трансляция

UFC 261, Усман — Масвидаль 2, прямая трансляция
Игорь Брагин
UFC 261: Усман — Масвидаль 2. Чемпион проведёт, возможно, последний бой в лиге! LIVE!
Девушка из Прибалтики идёт в крестовый поход против коммунизма. Главное — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь на 25 апреля 2021 года мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) на VyStar Veterans Memorial Arena состоится турнир UFC 261. Главным событием, онлайн-трансляцию которого проведёт «Чемпионат», станет бой-реванш за звание чемпиона в полусреднем весе Усман — Масвидаль 2. Всего в карде три чемпионских поединка. Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде, лучшая в минимальном весе Чжан Вейли — с Роуз Намаюнас

UFC 261: Усман — Масвидаль, во сколько бой? Полный кард UFC 261: Усман — Масвидаль
Live Игорь Брагин

Шевченко: просто Нуньес здоровая. Она же гоняет очень много

В преддверие своей очередной защиты Валентина Шевченко дала эксклюзивное интервью «Чемпионату». Об ожиданиях от поединка с Джессикой Андраде вы можете почитать (или посмотреть), а вот вам острый пассаж про Аманду Нуньес, о реванше с которой Пуля говорит, как о неизбежности.

«Да просто она здоровая. Она же гоняет очень много. Когда мы с ней дрались, мой натуральный вес был 61 килограмм, а она в момент боя наверняка весила не менее 70 килограммов. Думаю, что, когда она не гоняет, 75 килограммов она точно весит. Она здоровая, поэтому у неё и получается (смеётся). Плюс ещё, конечно, какие-то физические навыки, которые позволяют ей нокаутировать соперниц», — рассказала Валентина.

«Боец ММА универсален, как пистолет «Глок». Рецепт чемпионства от Вали Шевченко
Пуля полагает, что не проиграла Аманде Нуньес, и считает их третий бой неизбежностью.
15:31 Игорь Брагин

Дана Уайт: Усман величайший полусредневес в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман заслужил право называться лучшим бойцом своего дивизиона в истории.

«Думаю, он величайший в истории полусредневес. Посмотрите, что он делает. С каждым поединком Камару становится всё лучше и лучше. Он победил всех и сейчас бьётся с этими ребятами по второму кругу. Его схватка с Ковингтоном одна из лучших в истории.

В этом дивизионе орудует убийца. Вам может нравиться Ковингтон, вы можете его ненавидеть, но он один из лучших бойцов промоушена, но Усман провёл с ним блестящий бой. Это было одно из лучших представлений, которое я когда-либо видел», — приводит слова Уайта BJPenn.

Отметим, что в прошлом в этой же весовой категории в UFC выступал Жорж Сен-Пьер.

15:28 Игорь Брагин

Финальное промо UFC 261: Усман vs Масвидаль 2 (Шевченко — Андраде), видео

В третьем бое по значимости (так расставили матч-мейкеры UFC) идёт поединок за чемпионский пояс в в женском наилегчайшем весе. Валентина Шевченко будет отстаивать свой титул от посягательств Джессики Андраде.

15:23 Игорь Брагин

UFC 261: Усман — Масвидаль, во сколько бой?

Первый бой турнира UFC 261 начнётся 25 апреля 2021 года ориентировочно в 00:45 по московскому времени. Поединки предварительного карда стартуют в 03:00 мск.

Основной кард с тремя чемпионскими боями начнётся в 05:00 по московскому времени.

Обсудить
15:21 Игорь Брагин

Превью боя Чжан Вейли – Роуз Намаюнас на UFC 261, видео

Роуз Намаюнас, являющаяся уроженкой Литвы, призналась, что испытывает особую мотивацию перед боем с китаянкой Чжан Вейли: «Лучше быть мёртвой, чем «красной».

15:20 Игорь Брагин

Полный кард UFC 261: Усман — Масвидаль

Основной кард

  • Камару Усман — Хорхе Масвидаль
  • Чжан Вейли — Роуз Намаюнас
  • Валентина Шевченко — Джессика Андраде
  • Крис Уайдман — Юрайя Холл
  • Энтони Смит — Джимми Крут

Предварительный кард

  • Алекс Оливейра — Рэнди Браун
  • Дуайт Грант — Стефан Бекулич
  • Брендон Аллен — Карл Роберсон
  • Тристан Коннелли — Пэт Сабатини

Ранние прелимы

  • Дана Батгерел — Кевин Нативидад
  • Родриго Варгас — Зу Ронг
  • Джефф Молина — Киленг Ори
  • Ариана Карнелосси — На Лианг
Обсудить
15:17 Игорь Брагин

Превью боя Камару Усман – Хорхе Масвидаль на UFC 261, видео

Перед боем реваншем с Масвидалем Усман признался, что теряет мотивацию. Чемпион заявил, что ему скучно бить бойцов дивизиона по второму кругу. А потому, он готов рассмотреть переход в бокс или окончание карьеры.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021