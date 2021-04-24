UFC 261: Усман — Масвидаль 2. Чемпион проведёт, возможно, последний бой в лиге! LIVE!

В ночь на 25 апреля 2021 года мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) на VyStar Veterans Memorial Arena состоится турнир UFC 261. Главным событием, онлайн-трансляцию которого проведёт «Чемпионат», станет бой-реванш за звание чемпиона в полусреднем весе Усман — Масвидаль 2. Всего в карде три чемпионских поединка. Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде, лучшая в минимальном весе Чжан Вейли — с Роуз Намаюнас
Шевченко: просто Нуньес здоровая. Она же гоняет очень много
В преддверие своей очередной защиты Валентина Шевченко дала эксклюзивное интервью «Чемпионату». Об ожиданиях от поединка с Джессикой Андраде вы можете почитать (или посмотреть), а вот вам острый пассаж про Аманду Нуньес, о реванше с которой Пуля говорит, как о неизбежности.
«Да просто она здоровая. Она же гоняет очень много. Когда мы с ней дрались, мой натуральный вес был 61 килограмм, а она в момент боя наверняка весила не менее 70 килограммов. Думаю, что, когда она не гоняет, 75 килограммов она точно весит. Она здоровая, поэтому у неё и получается (смеётся). Плюс ещё, конечно, какие-то физические навыки, которые позволяют ей нокаутировать соперниц», — рассказала Валентина.
Дана Уайт: Усман величайший полусредневес в истории UFC
Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман заслужил право называться лучшим бойцом своего дивизиона в истории.
«Думаю, он величайший в истории полусредневес. Посмотрите, что он делает. С каждым поединком Камару становится всё лучше и лучше. Он победил всех и сейчас бьётся с этими ребятами по второму кругу. Его схватка с Ковингтоном одна из лучших в истории.
В этом дивизионе орудует убийца. Вам может нравиться Ковингтон, вы можете его ненавидеть, но он один из лучших бойцов промоушена, но Усман провёл с ним блестящий бой. Это было одно из лучших представлений, которое я когда-либо видел», — приводит слова Уайта BJPenn.
Отметим, что в прошлом в этой же весовой категории в UFC выступал Жорж Сен-Пьер.
Финальное промо UFC 261: Усман vs Масвидаль 2 (Шевченко — Андраде), видео
В третьем бое по значимости (так расставили матч-мейкеры UFC) идёт поединок за чемпионский пояс в в женском наилегчайшем весе. Валентина Шевченко будет отстаивать свой титул от посягательств Джессики Андраде.
UFC 261: Усман — Масвидаль, во сколько бой?
Первый бой турнира UFC 261 начнётся 25 апреля 2021 года ориентировочно в 00:45 по московскому времени. Поединки предварительного карда стартуют в 03:00 мск.
Основной кард с тремя чемпионскими боями начнётся в 05:00 по московскому времени.
Превью боя Чжан Вейли – Роуз Намаюнас на UFC 261, видео
Роуз Намаюнас, являющаяся уроженкой Литвы, призналась, что испытывает особую мотивацию перед боем с китаянкой Чжан Вейли: «Лучше быть мёртвой, чем «красной».
Полный кард UFC 261: Усман — Масвидаль
Основной кард
- Камару Усман — Хорхе Масвидаль
- Чжан Вейли — Роуз Намаюнас
- Валентина Шевченко — Джессика Андраде
- Крис Уайдман — Юрайя Холл
- Энтони Смит — Джимми Крут
Предварительный кард
- Алекс Оливейра — Рэнди Браун
- Дуайт Грант — Стефан Бекулич
- Брендон Аллен — Карл Роберсон
- Тристан Коннелли — Пэт Сабатини
Ранние прелимы
- Дана Батгерел — Кевин Нативидад
- Родриго Варгас — Зу Ронг
- Джефф Молина — Киленг Ори
- Ариана Карнелосси — На Лианг
Превью боя Камару Усман – Хорхе Масвидаль на UFC 261, видео
Перед боем реваншем с Масвидалем Усман признался, что теряет мотивацию. Чемпион заявил, что ему скучно бить бойцов дивизиона по второму кругу. А потому, он готов рассмотреть переход в бокс или окончание карьеры.
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