UFC 261: Усман — Масвидаль 2. Чемпион проведёт, возможно, последний бой в лиге! LIVE!

Шевченко: просто Нуньес здоровая. Она же гоняет очень много

В преддверие своей очередной защиты Валентина Шевченко дала эксклюзивное интервью «Чемпионату». Об ожиданиях от поединка с Джессикой Андраде вы можете почитать (или посмотреть), а вот вам острый пассаж про Аманду Нуньес, о реванше с которой Пуля говорит, как о неизбежности.

«Да просто она здоровая. Она же гоняет очень много. Когда мы с ней дрались, мой натуральный вес был 61 килограмм, а она в момент боя наверняка весила не менее 70 килограммов. Думаю, что, когда она не гоняет, 75 килограммов она точно весит. Она здоровая, поэтому у неё и получается (смеётся). Плюс ещё, конечно, какие-то физические навыки, которые позволяют ей нокаутировать соперниц», — рассказала Валентина.