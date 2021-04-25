Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Камару Усмана с защитой пояса в поединке с Хорхе Масвидалем на UFC 261.

«Очень рад за тебя», — написал Нурмагомедов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Поединок Усмана и Масвидаля стал главным событием вечера. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил. Отметим, первый бой с участием этих бойцов также завершился победой Усмана. Поединок прошёл в июле 2020 года.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.