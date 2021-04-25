Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в октагоне и вне его.
Перед турниром UFC 261 Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере» обратился к Камару Усману: «Удачи, брат. Ты лучший в октагоне и вне его».
Действующий чемпион UFC Усман одержал победу в бою с Хорхе Масвидалем в главном событии UFC 261 в Джэксонвилле (США). Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.
Отметим, первый бой с участием этих бойцов также завершился победой Усмана. Поединок прошёл в июле 2020 года.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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