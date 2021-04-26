«Забита просто маринуют». Вартанян — об исключении Магомедшарипова из рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал то, что Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, исключили из рейтинга бойцов промоушена.

«UFC просто маринует Забита, не хотят давать ему титульники и громкие бои. Я не знаю, с чем это связано, но факт просто очевидный. Это просто один из инструментов», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

30-летний Забит Магомедшарипов не появлялся в октагоне с ноября 2019 года, после того как уступил американцу Келвину Каттару на турнире в Москве. Всего на счету российского спортсмена 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение