«Забита просто маринуют». Вартанян — об исключении Магомедшарипова из рейтинга UFC
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал то, что Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, исключили из рейтинга бойцов промоушена.
«UFC просто маринует Забита, не хотят давать ему титульники и громкие бои. Я не знаю, с чем это связано, но факт просто очевидный. Это просто один из инструментов», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
30-летний Забит Магомедшарипов не появлялся в октагоне с ноября 2019 года, после того как уступил американцу Келвину Каттару на турнире в Москве. Всего на счету российского спортсмена 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение
UFC сливает Забита? Нет, он и сам отлично справляется с этой задачей
Похоже, Магомедшарипов хочет всего и сразу. Так не бывает.
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