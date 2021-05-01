Энтони Джонсон получил нового соперника вместо выбывшего из Гран-при Bellator Ромеро

В Bellator определились с тем, кто заменит Йоэля Ромеро в бою с Энтони Джонсоном на турнире Bellator 258. Американец встретится с бразильским бойцом Жозе Аугусто, сообщает MMA Fighting.

Аугусто провёл в Bellator пока лишь один поединок. 2 апреля 2021 года он выступил на турнире Bellator 255, тогда он удушающим приёмом победил Джонатана Уилсона. Всего в смешанных единоборствах на счету бразильца 9 поединков, в 7 из них он сумел победить.

Напомним, Энтони Джонсон и Йоэль Ромеро должны были встретиться в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, но возрастной кубинец не был допущен к поединку врачами. Победитель пары Джонсон — Аугусто в полуфинале Гран-при Bellator встретится с Вадимом Немковым.