Энтони Джонсон получил нового соперника вместо выбывшего из Гран-при Bellator Ромеро
В Bellator определились с тем, кто заменит Йоэля Ромеро в бою с Энтони Джонсоном на турнире Bellator 258. Американец встретится с бразильским бойцом Жозе Аугусто, сообщает MMA Fighting.
Аугусто провёл в Bellator пока лишь один поединок. 2 апреля 2021 года он выступил на турнире Bellator 255, тогда он удушающим приёмом победил Джонатана Уилсона. Всего в смешанных единоборствах на счету бразильца 9 поединков, в 7 из них он сумел победить.
Напомним, Энтони Джонсон и Йоэль Ромеро должны были встретиться в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, но возрастной кубинец не был допущен к поединку врачами. Победитель пары Джонсон — Аугусто в полуфинале Гран-при Bellator встретится с Вадимом Немковым.
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
09:22
-
00:50
- 30 апреля 2021
-
23:41
-
23:19
-
22:43
-
20:22
-
19:09
-
18:37
-
17:19
-
16:02
-
15:01
-
13:53
-
13:01
-
11:00
-
10:28
-
09:05
-
07:40
-
07:29
-
06:18
-
00:39
-
00:34
-
00:20
- 29 апреля 2021
-
23:32
-
22:09
-
21:10
-
19:51
-
18:01
-
17:08
-
17:05
-
16:15
-
15:36
-
15:01
-
14:06
-
13:04
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам