Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Энтони Джонсон получил нового соперника вместо выбывшего из Гран-при Bellator Ромеро

Энтони Джонсон получил нового соперника вместо выбывшего из Гран-при Bellator Ромеро
Бокс/ММА / Bellator 0

В Bellator определились с тем, кто заменит Йоэля Ромеро в бою с Энтони Джонсоном на турнире Bellator 258. Американец встретится с бразильским бойцом Жозе Аугусто, сообщает MMA Fighting.

Аугусто провёл в Bellator пока лишь один поединок. 2 апреля 2021 года он выступил на турнире Bellator 255, тогда он удушающим приёмом победил Джонатана Уилсона. Всего в смешанных единоборствах на счету бразильца 9 поединков, в 7 из них он сумел победить.

Напомним, Энтони Джонсон и Йоэль Ромеро должны были встретиться в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, но возрастной кубинец не был допущен к поединку врачами. Победитель пары Джонсон — Аугусто в полуфинале Гран-при Bellator встретится с Вадимом Немковым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021