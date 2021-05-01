Кард турнира ММА Серия-31: Время новых героев.

Сегодня, 1 мая пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-31. В его карде состоится 10 поединков. В главных схватках шоу встретятся россиянин Марк Вологдин и представитель Киргизии Нурбай Кайратбек Уулу. В ещё одном бою Бободжон Тогаев из Узбекистана померится силами с Русланом Шамиловым.
Алексей Зайцев (Россия) – Илья Коликов (Россия)
Алексей Федоров (Россия) – Константин Чередниченко (Казахстан)
Элез Хамдамов (Узбекистан) – Никита Приходько (Россия)
Алтынбек Бакитов (Кыргызстан) – Руслан Гайдуков (Россия)
Махаммад Шакур Ходжаев (Узбекистан) – Александр Митькин (Россия)
Бахтиер Уматалиев (Кыргызстан) – Владимир Юрусов (Россия)
Хоким Зубойтов (Узбекистан) – Артем Семенов (Россия)
Шерзод Исмоилов (Узбекистан) – Олег Манжуев (Россия)
Нурбай Кайратбек Уулу (Кыргызстан) – Марк Вологдин (Россия)
Бободжон Тогаев (Узбекистан) – Руслан Шамилов (Россия).
Начало поединков в 19:00.
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