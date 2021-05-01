Кард турнира ММА Серия-31: Время новых героев.

Сегодня, 1 мая пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-31. В его карде состоится 10 поединков. В главных схватках шоу встретятся россиянин Марк Вологдин и представитель Киргизии Нурбай Кайратбек Уулу. В ещё одном бою Бободжон Тогаев из Узбекистана померится силами с Русланом Шамиловым.

Алексей Зайцев (Россия) – Илья Коликов (Россия)

Алексей Федоров (Россия) – Константин Чередниченко (Казахстан)

Элез Хамдамов (Узбекистан) – Никита Приходько (Россия)

Алтынбек Бакитов (Кыргызстан) – Руслан Гайдуков (Россия)

Махаммад Шакур Ходжаев (Узбекистан) – Александр Митькин (Россия)

Бахтиер Уматалиев (Кыргызстан) – Владимир Юрусов (Россия)

Хоким Зубойтов (Узбекистан) – Артем Семенов (Россия)

Шерзод Исмоилов (Узбекистан) – Олег Манжуев (Россия)

Нурбай Кайратбек Уулу (Кыргызстан) – Марк Вологдин (Россия)

Бободжон Тогаев (Узбекистан) – Руслан Шамилов (Россия).

Начало поединков в 19:00.