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Василевский не ел два дня, ему осталось согнать 4,5 кг перед боем на RCC 9

Василевский не ел два дня, ему осталось согнать 4,5 кг перед боем на RCC 9
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Российский средневес Вячеслав Василевский (34-8), которому на турнире RCC 9 предстоит сразиться с бразильцем Вискарди Андраде (22-8), продолжает активную работу над подготовкой к взвешиванию. Василевский не ест уже два дня, чтобы добиться нужного веса. Об этом спортсмен рассказал во время прямого эфира в «Инстаграме» с Магомедом Исмаиловым.

«Вес – 4,5 кг лишних. Вчера я заливался водой, но почти не ел. Сегодня вообще не ел. Но настроение заряженное — рядом Рамазан Исмаилов, поэтому с проблем не будет», — сказал Василевский.

Турнир RCC 9 пройдёт в Екатеринбурге на пятитысячной арене КРК «Уралец». Бой Василевского и Андраде станет главным событием вечера. Всего программа шоу включит в себя 13 поединков.

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