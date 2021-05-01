Василевский не ел два дня, ему осталось согнать 4,5 кг перед боем на RCC 9

Российский средневес Вячеслав Василевский (34-8), которому на турнире RCC 9 предстоит сразиться с бразильцем Вискарди Андраде (22-8), продолжает активную работу над подготовкой к взвешиванию. Василевский не ест уже два дня, чтобы добиться нужного веса. Об этом спортсмен рассказал во время прямого эфира в «Инстаграме» с Магомедом Исмаиловым.

«Вес – 4,5 кг лишних. Вчера я заливался водой, но почти не ел. Сегодня вообще не ел. Но настроение заряженное — рядом Рамазан Исмаилов, поэтому с проблем не будет», — сказал Василевский.

Турнир RCC 9 пройдёт в Екатеринбурге на пятитысячной арене КРК «Уралец». Бой Василевского и Андраде станет главным событием вечера. Всего программа шоу включит в себя 13 поединков.