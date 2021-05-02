Менеджер Диаса: Чимаев не заслужил мегафайт с Ником

Менеджер экс-претендента на титул UFC Ника Диаса Кевин Мубенга исключил вариант, при котором его клиент проведёт первый поединок после возвращения в лигу с Хамзатом Чимаевым.
«Хамзат — хороший перспективный боец. Мы относимся к нему с уважением, но он не заслужил мегафайт с Ником. Так что давайте развеем эти слухи. Сейчас мы сосредоточены на поединке Нэйта Диаса. После мы сузим круг претендентов для боя Ника», — приводит слова Мубенги BJ Penn.
Напомним, недавно президент UFC Дана Уайт не исключил, что Ник Диас встретится с Хамзатом Чимаевым. Сам чеченец со шведским паспортом обратился к Диасу посредством своей страницы в «Инстаграме», дав понять, что заинтересован в подобной схватке. Ожидается, что Чимаев проведёт поединок в августе 2021 года, о сроках возвращения в октагон Ника Диаса пока ничего неизвестно.
- 2 мая 2021
-
17:29
-
16:51
-
15:46
-
14:57
-
12:36
-
11:22
-
11:00
-
10:37
-
10:21
-
10:15
-
09:40
-
08:56
-
08:28
-
08:15
-
07:35
-
07:21
-
07:12
-
07:08
-
06:59
-
06:49
-
06:17
-
05:40
-
05:28
-
05:01
-
02:08
-
02:06
-
00:17
- 1 мая 2021
-
22:19
-
20:55
-
18:55
-
18:02
-
16:37
-
15:19
-
14:21
-
12:46