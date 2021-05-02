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Менеджер Диаса: Чимаев не заслужил мегафайт с Ником

Менеджер Диаса: Чимаев не заслужил мегафайт с Ником
Бокс/ММА / UFC 0
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Менеджер экс-претендента на титул UFC Ника Диаса Кевин Мубенга исключил вариант, при котором его клиент проведёт первый поединок после возвращения в лигу с Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат — хороший перспективный боец. Мы относимся к нему с уважением, но он не заслужил мегафайт с Ником. Так что давайте развеем эти слухи. Сейчас мы сосредоточены на поединке Нэйта Диаса. После мы сузим круг претендентов для боя Ника», — приводит слова Мубенги BJ Penn.

Напомним, недавно президент UFC Дана Уайт не исключил, что Ник Диас встретится с Хамзатом Чимаевым. Сам чеченец со шведским паспортом обратился к Диасу посредством своей страницы в «Инстаграме», дав понять, что заинтересован в подобной схватке. Ожидается, что Чимаев проведёт поединок в августе 2021 года, о сроках возвращения в октагон Ника Диаса пока ничего неизвестно.

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