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Авсарагова показала, в каком виде собралась сажать картофель

Авсарагова показала, в каком виде собралась сажать картофель
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец Bellator Диана Авсарагова ныне пребывает на малой родине, в Северной Осетии. Судя по всему, девушка погружена в домашние заботы. Спортсменка на своей странице в «Инстаграме» выложила фото, на котором она одета в футболку с логотипом Bellator и спортивные штаны. При этом Диана дала понять, что собирается заняться высаживанием картофеля.

«Ну? Пойдём картошку сажать», — написала Диана на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице девушки в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Диана дебютировала в Bellator в минувшем месяце. На турнире Bellator 255 она встретилась с Тарой Графф и нокаутировала её менее чем за минуту. Всего в смешанных единоборствах Авсарагова провела три боя, победив во всех из них.

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