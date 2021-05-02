Авсарагова показала, в каком виде собралась сажать картофель
Боец Bellator Диана Авсарагова ныне пребывает на малой родине, в Северной Осетии. Судя по всему, девушка погружена в домашние заботы. Спортсменка на своей странице в «Инстаграме» выложила фото, на котором она одета в футболку с логотипом Bellator и спортивные штаны. При этом Диана дала понять, что собирается заняться высаживанием картофеля.
«Ну? Пойдём картошку сажать», — написала Диана на своей странице.
Соответствующий пост доступен на странице девушки в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Диана дебютировала в Bellator в минувшем месяце. На турнире Bellator 255 она встретилась с Тарой Графф и нокаутировала её менее чем за минуту. Всего в смешанных единоборствах Авсарагова провела три боя, победив во всех из них.
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