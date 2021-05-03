Немков прокомментировал замену Ромеро на Аугусто в бою с Джонсоном

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал то, что бразилец Жозе Аугусто заменит Йоэля Ромеро в бою с Энтони Джонсоном в четвертьфинале Гран-при Bellator.

«Даже не слышал про Жозе Аугусто, не знаю, что он из себя представляет. Вот будет у него поединок с Рамблом — там и увидим. Если он не пройдёт Джонсона, то что говорить?

Я не говорю, что не верю в его проход, это смешанные единоборства и может быть всё что угодно. Просто зачем мне сейчас забивать голову всякими Аугусто, если он проиграет? Если пройдёт — поговорим, сейчас не вижу смысла о нём думать», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Аугусто пока что провёл в Bellator лишь один поединок. 2 апреля 2021 года он выступил на турнире Bellator 255, победив Джонатана Уилсона удушающим приёмом. Всего в смешанных единоборствах на счету бразильца 9 поединков, в 7 из них он сумел добиться победы.

Напомним, Энтони Джонсон и Йоэль Ромеро должны были встретиться в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, но возрастной кубинец не был допущен к поединку врачами. Победитель пары Джонсон — Аугусто в полуфинале Гран-при Bellator встретится с Вадимом Немковым.

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