Поветкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин сообщил, что ещё не принял решения по поводу дальнейшего продолжения карьеры. Спортсмен признался, что возраст уже даёт о себе знать, но он пока не определился с будущим. Ранее 41-летний Поветкин в бое-реванше уступил британцу Диллиану Уайту. После этого россиянин лишился пояса временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

«Я сейчас ещё раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял. Хочется ли мне продолжать? Мне всегда хочется драться, вы же знаете.

Решение будет зависеть от состояния. Как ни крути, мне идёт 42-й год, а ребята выступают всё моложе и моложе. И тут волей-неволей понимаешь, что возраст даёт о себе знать», — цитирует Поветкина «РИА Новости».