Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв может сменить весовую категорию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды россиянина.
«Первый тяжёлый вес — один из вариантов», — сообщил источник.
В январе 2021 года сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. 3 мая стало известно, что Ковалёв возобновит карьеру. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (ВАДА).
Напомним, 38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.
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