Ковалёв объявил о желании провести реванш с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв заявил, что желает провести матч-реванш с обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом.
«Давай проведём реванш», — написал Ковалёв в комментариях к посту DAZN в «Инстаграме», в котором перечислены последние соперники Альвареса.
Фото: https://www.instagram.com/p/CObouRZrOZL/
В ноябре 2019 года Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде.
В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Вчера, 3 мая, стало известно, что Ковалёв возобновит карьеру. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).
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