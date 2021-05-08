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Результаты всех боёв турнира Bellator 258

Результаты всех боёв турнира Bellator 258
Бокс/ММА / Bellator 0
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В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 258. В его главном событии чемпион лиги в легчайшем весе Хуан Арчулета уступил известному экс-бойцу UFC Серджио Петтису. В соглавном событии шоу определился соперник Вадима Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, им стал ещё один бывший участник UFC Энтони Джонсон, нокаутировавший Жозе Аугусто.

Ниже представлены результаты полного карда турнира Bellator 258.

Основной кард:

Хуан Арчулета уступил единогласным решением судей Серджио Петтису (45-50, 46-49, 46-49);

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Энтони Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто (2 раунд, 1.30);

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Патрик Фрейре уступил Питеру Куилли техническим нокаутом (3 раунд, 0.01);

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Майкл Пейдж одержал победу техническим нокаутом над Дереком Андерсоном (1 раунд, 5.00);

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Предварительный кард:

Рафаэль Карвальо уступил Лоренцу Ларкину раздельным решением (28-29, 29-28, 28-29);

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Джош Хилл проиграл Рауфену Стотсу единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30);

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Пэтчи Микс победил сабмишном Альберта Моралеса (3 раунд, 2.40);

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Поединок Логана Сторли и Омара Хуссейна признан несостоявшимся из-за неудачной попытки оказания медицинской помощи Хуссейну;

Джонни Эблен нокаутировал Даниэля Мадрида (1 раунд, 2.44);

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Хенри Кораллес проиграл Джонни Кэмпбеллу сабмишном (2 раунд, 4.12);

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Джонни Сото победил Вебера Алмейду единогласным решением (29-27, 29-28, 29-28);

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Эрик Перес победил Блейн Шатта единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27);

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

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