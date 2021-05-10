Майк Тайсон: братья Полы? Мейвезер прибьёт их обоих

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон поделился мнением о боксёрах и видеоблогерах Логане Поле и Джейке Поле.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сразится с Логаном Полом 6 июня. На минувшей неделе Джейк Пол в ходе встречи с Мейвезером спровоцировал потасовку, сорвав бейсболку с Флойда.

«Никто из братьев не сможет победить Мейвезера. Флойд прибьёт их обоих», — заявил Тайсон в интервью YouTube-каналу TMZSports.

Напомним, на встрече Джейк Пол, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. После этого началась неразбериха с участием большого количества людей. Джейк продолжал провоцировать известного боксёра, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьёт соперника».