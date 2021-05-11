Чимаев — Шлеменко: много не пей, Коля, это плохо для здоровья!

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, отреагировал на желание бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко выступать в UFC. Чимаев оставил комментарий под постом в «инстаграме» Red Fury MMA, в котором приводятся соответствующие слова Шлеменко, и перепутал при этом его имя.
«Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев.
Фото: https://www.instagram.com/p/COuXOWOllKK/
Другие подписчики напомнили Хамзату, что Шлеменко зовут не Коля, а Александр.
На счету Александра Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признали несостоявшимся. 7 мая на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке единогласным решением судей он победил бразильца Марсио Сантоса.
- 11 мая 2021
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:45
-
14:07
-
14:00
-
13:02
-
12:00
-
11:02
-
10:01
-
09:06
-
07:11
-
06:57
-
00:43
- 10 мая 2021
-
22:03
-
19:31
-
18:40
-
17:13
-
16:24
-
16:00
-
15:00
-
14:02
-
13:02
-
12:03
-
11:00
-
10:00
-
09:16
-
08:00
-
07:26
-
07:10
-
02:05
-
00:49
-
00:27
- 9 мая 2021
-
23:30
-
22:41