Чимаев — Шлеменко: много не пей, Коля, это плохо для здоровья!

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, отреагировал на желание бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко выступать в UFC. Чимаев оставил комментарий под постом в «инстаграме» Red Fury MMA, в котором приводятся соответствующие слова Шлеменко, и перепутал при этом его имя.

«Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев.

Фото: https://www.instagram.com/p/COuXOWOllKK/

Другие подписчики напомнили Хамзату, что Шлеменко зовут не Коля, а Александр.

На счету Александра Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признали несостоявшимся. 7 мая на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке единогласным решением судей он победил бразильца Марсио Сантоса.