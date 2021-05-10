Менеджер Шлеменко рассказал о переговорах бойца с UFC

Алексей Жернаков, менеджер бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, рассказал, что его подопечный возобновит переговоры с UFC после следующего боя.

«Переговоров (с UFC. — Прим. «Чемпионата») в последнее время не было. Мы начнём их после следующего боя. В случае победы у Александра будет серия из трёх победных боёв, а это уже другая позиция в переговорах.

Будем говорить и с другими организациями, например, Bellator, если возникнет интересное предложение», — приводит слова менеджера ТАСС.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Шлеменко может стать другой бывший чемпион Bellator бразилец Рафаэль Карвальо. Отметим, что Карвальо на турнире Bellator 258 раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину, это было третье поражение Рафаэля кряду. В последних семи встречах он проиграл шесть раз. Что касается Шлеменко, то последний раз он появлялся в клетке 7 мая. На турнире во Владивостоке Александр единогласным решением судей одолел бразильца Марсио Сантоса.