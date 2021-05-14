Чендлер рассказал, как собирается победить Оливейру

Боец UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка с Чарльзом Оливейрой, а также признался, что получение титульного боя стало для него неожиданностью.

«Этот титульный поединок случился раньше, чем я ожидал. Но в нашем спорте случаются неожиданности. Я пришёл в UFC не для того, чтобы ходить вокруг да около топ-10. Я пришёл, чтобы сразу громко заявить о себе. Я выбил дверь в своём дебюте. Думаю, что я бенефициар сложившихся обстоятельств: Хабиб завершил карьеру, Порье и Конор завязаны в трилогии. И вот, я здесь.

Честно говоря, я готовился так же, как и к 28 боям до этого. Стиль моей борьбы подразумевает анти-джиу-джитсу. Я работал над своей игрой на земле с самого начала, я выдержал множество атак высококлассных чёрных поясов по BJJ, меня ни разу не сабмитили. В тренировочном лагере я делал то же самое, что и в последние 13 лет своей профессиональной жизни. Я выйду в клетку и попру на него, заставлю его почувствовать своё присутствие, своё давление, свою мощь, финиширую его, одержу победу, возьму золотой пояс, и он будет у меня на талии.

Думаю, я всегда устраиваю зрелищные поединки. Победа, поражение, ничья – это всегда зрелищно. Я стал старше, стал сокрушающим ударником. Если я попадаю по тебе, скорее всего, ты упадёшь. Я могу пахать все 25 минут не только потому, что я выигрывал несколько титулов чемпиона за пределами UFC, но и потому, что я бился в 25-минутных поединках 10 раз за свою карьеру. Я не говорю, что Оливейре это не по силам. Я думаю, мы увидим лучшего Оливейру в это воскресенье. И именно к такому Оливейре я готовился. Я буду работать все 25 минут, если понадобится. И моё резюме говорит само за себя.

Завоевать пояс будет потрясающе. Все жертвы, на которые идёт моя жена и мой сын, когда я уезжаю в тренировочный лагерь. И этот 21 год в спорте, большую часть из которых я в себя не верил, слушал этот внутренний голос, который говорил мне: ты недостаточно хорош, слишком маленький, ты никогда не добьёшься успеха, ты создан не для этого, твоё семейное древо не достаёт до тех огромных целей, которых ты хочешь достичь. Но завтра эта мечта будет реализована. Я сброшу эти цепи, я пробью этот потолок», — сказал Чендлер в интервью на официальном канале UFC в YouTube.

Напомним, Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра выступят в главном событии турнира UFC 262 и оспорят титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.