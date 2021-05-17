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Казахстанец Веретенников стал чемпионом Fury FC. Дана Уайт пригласил его на отбор в UFC

Казахстанец Веретенников стал чемпионом Fury FC. Дана Уайт пригласил его на отбор в UFC
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников одержал победу на номерном турнире промоушена Fury FC. Спортсмен стал обладателем пояса в полусреднем весе, победив американца Энтони Айви. Веретенников победил Айви техническим нокаутом.

Победа Веретенникова впечатлила президента UFC Дану Уайта, который посетил турнир Fury FC 46. Уайт пригласил казахстанского спортсмена принять участие в турнире Dana White's Contender Series, победители которого получают контракт с UFC. Об этом сообщил сотрудник UFC Майк Джексон в «сториз» своего «инстаграма», выложив соответствующее видео.

Напомним, как и в случае с шоу The Ultimate Fighter, ни один из участвующих в Dana White's Contender Series бойцов не имеет действующих контрактов с UFC.

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