Экс-тренер Кличко: Поветкину надо уходить, пока цел. Не хочу смотреть, как он себя калечит

Джеймс Али Башир, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко, посоветовал завершить карьеру другому экс-чемпиону Александру Поветкину, после того как тот проиграл Диллиану Уайту в матче-реванше.
«Думаю, Поветкин был плох ещё до первого боя с Уайтом. В первом бою Диллиан Уайт выглядел плохо. Он был просто как ходячий мертвец. Поветкину нужно остановиться. У него не было тайминга, не было равновесия. Думаю, ему нужно заканчивать карьеру.
Александр и сам был шокирован, что нокаутировал Уайта в первый раз. Ну вот, он его нокаутировал — и? Мне нравится Поветкин, он хороший человек. Но ему нужно повесить перчатки на гвоздь, нужно уходить, пока его голова цела. Я не хочу смотреть, как он себя калечит», — сказал Башир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гусейновым.
Полное интервью с Баширом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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