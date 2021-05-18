«Владимир победит Джошуа и Фьюри». Экс-тренер Кличко уверен: украинец превзойдёт Формана

12 июня в Киеве пройдёт вечер профессионального бокса. В его ходе выступят перспективные небитые украинские тяжеловесы – Владислав Сиренко и Егор Плевако. Тренирует их известный специалист Джеймс Али Башир. Тот самый, который много лет работал в лагере Владимира Кличко, а также тренировал Александра Усика, Монти Барретта, Эдди Чемберса, сотрудничал с Ленноксом Льюисом и другими. Сейчас Башир проводит со своими молодыми подопечными финальный этап подготовки к грядущим поединкам и прибыл на Украину. Лучшей возможности пообщаться с легендой тренерского цеха могло и не представиться, так что не использовать свой шанс мы не могли. В большом интервью Башир рассказал, что думает о возвращении Владимира Кличко, дал совет Александру Поветкину, а также в пух и прах разнёс раскрученных тренеров и промоутеров.

О супертяжёлом весе и Александре Усике

— Как вам Украина?

— За последние 12-13 лет я здесь уже 20-й или 30-й раз, так что уже привык.

— В ходе карьеры вы часто работали с украинцами. Так получается случайно, или вы целенаправленно работаете с ребятами из Украины?

— Всё началось с работы с Виталием и Владимиром Кличко. Сотрудничая с ними, я стал больше общаться с другими украинцами, наладил контакт, и мне нравится такое партнёрство.

— Ваше мнение о ситуации в супертяжёлом весе в целом. На сегодняшний день Фьюри и Джошуа, как говорят, почти договорились о сразу двух поединках. Насколько это справедливо, когда весь дивизион фактически год будет ждать двух боксёров и простаивать без других титульных поединков?

— Я думаю, что сейчас весь супертяжёлый дивизион контролируется компанией Matchroom Boxing и Эдди Хирном. У них на руках все козыри. У Хирна есть ряд боксёров более низкого уровня, к примеру, Деррик Чисора, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер. Он использует их как защиту, чтобы другие не могли подобраться к топ-боям.

— В продолжении темы Фьюри и Джошуа. Майк Тайсон не так давно заявлял, что Фьюри – фаворит поединка. Согласны с таким утверждением?

— Думаю, что Энтони Джошуа обладает лучшим арсеналом для победы. Фьюри — большой и достаточно скользкий боксёр. Но если Джошуа будет оказывать на него давление, то он победит. Он победит, если будет обрезать углы и давить. Но в то же время Энтони не должен просто выходить и стоять. В таком случае Фьюри его переиграет по очкам. Джошуа не должен ждать, он сам должен работать наскоками, висеть на сопернике.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко Фото: Richard Heathcote/Getty Images

— Кто из остальных тяжеловесов сегодня может составить конкуренцию Джошуа и Фьюри? Может быть Уайлдер, Усик или кто-то ещё?

— Усик – очень талантливый боксёр. Но, на мой взгляд, в последних двух поединках он никак не поднял свою репутацию в супертяжёлом весе. У него есть классные навыки, чтобы победить этих ребят. Но он маловат, потому должен быть быстрее, больше атаковать.

— По поводу репутации Усика. Возможно, проблема в менеджменте. Его менеджер Эгис Климас считается топ-специалистом, но, если посмотреть, у его звёздных боксёров проблемы. Усик не получает нужных боёв, Ломаченко не дали реванш с Лопесом, Ковалёв попался на допинге. Может, проблема в менеджменте?

— Усик знает, что он должен делать и как делать. Мне кажется, сейчас его главная проблема в том, что менеджеры слишком сильно углубляются в его тренировочный процесс. Люди, которые его тренировали, позволили Александру так плохо отбоксировать с Чисорой. Они сделали плохую работу. Дерек Чисора с седьмого раунда был уставший. Усик потратил всю энергию, бегая от Дерека. Если бы Александра тренировал я, посоветовал ему после седьмого раунда не бегать от Чисоры, а идти на него. В таком случае он мог бы его остановить досрочно.

— Кстати о Чисоре. Дерек недавно говорил, что считает себя победителем боя с Усиком. На ваш взгляд, Александр тогда проиграл?

— Я думаю, Усик победил. Но последние три раунда он выглядел не лучшим образом. Мне кажется, что Эгис Климас сильно вклинивается в подготовительный процесс боксёра, в то время как его работа просто быть менеджером.

Судья в ринге делал всё, чтобы помочь Чисоре. Но Усик не оставил британцам шансов Александр победил и вызвал на бой Энтони Джошуа.

Я думаю, что Усик – прекрасный боксёр. Но в последних боях ему чего-то не хватало. У него шикарные навыки. Однако он что-то упускает в подготовке. Ему нельзя позволить драться с Джойсом так, как он дрался с Чисорой. Ему нельзя позволить так драться с Джошуа. Я фанат Александра. Он мне нравится. Но он должен быть острее. Он делал много лишнего в бою с Чисорой, просто сжигал свою энергию. Сейчас вместе с Владом Сиренко и Егором Плевако я ставлю на кон свою репутацию. Если они не будут готовы физически и психологически, я им не позволю драться.

— Если вспоминать о вашей совместной работе с Усиком. Недавно в украинских и российских СМИ широко обсуждались ваши заявления о том, что именно Климас стал фактором, который привёл к прекращению партнёрства с Усиком. В частности, вы заявили, что Эгис – расист. Проясните, пожалуйста, эту ситуацию.

— Я думаю, что Эгис Климас – главная причина того, что я больше не работаю с Усиком. Пока он не вмешивался, у нас были хорошие отношения с Александром. Но Климас не хочет, чтобы возле его бойцов был кто-то, кто мог бы говорить. Он знает, что я взрослый человек, мне нельзя сказать, что делать и как делать. Сейчас бойцам не дают думать самостоятельно.

К примеру, Василий Ломаченко. По ходу боя с Лопесом ему необходимо было внести коррективы. Ему нужно было что-то менять. Им нужно было что-то делать. Но от раунда к раунду они не меняли план. Никто ему не сказал делать что-то другое. Василий говорит, что он победил, но это не так. Я бы хотел, чтобы он победил. Он проиграл первые пять раундов и включился слишком поздно. Он точно проиграл последний раунд и отдал какие-то отрезки в середине боя. Так что я считаю, что судьи не ошиблись.

Василий Ломаченко Фото: Rich Schultz/Getty Images

Сейчас Арум даёт Василию бой с Масаёси Накатани. Но никто не купит это, потому что мало кто верит, что Ломаченко вдруг проиграет. В ситуации с реваншем с Лопесом есть две стороны. Если Теофимо выиграет во второй раз и, возможно, даже нокаутом, то с Василием будет покончено. Если выиграет Ломаченко, он вернётся на своё место. Но возраст начинает его поджимать. Так что ему сейчас нужно отдать всё, что у него есть, и уходить. Потому что в таких весовых категориях держать себя в лимите дивизиона с возрастом всё сложнее.

— В целом вы считаете Ломаченко более сильным боксёром, чем Лопес? Если брать исключительно мастерство?

— Я считаю, что как боксёр Ломаченко лучше. Но Лопес показал хорошие навыки, он хорошо контратаковал. Василий пытался закручивать Теофимо, однако тот не давал этого сделать. Возможно, Василий сейчас проводит промежуточный бой, чтобы проверить своё плечо, но им нужен реванш.

«Фредди Роуч никогда не был тренером». О хитростях американских специалистов и промоутеров

— А нет ощущения, что после поражения от Лопеса Ломаченко просто сливают? Что все промоутеры, в том числе и Top Rank не дают ему хороших боёв. Сейчас они подождут пару лет и дадут ему реванш с Лопесом, когда у него не будет возможности победить?

— Если вы посмотрите на наследие Top Rank, то взгляните на Майки Гарсию. Он два года ждал, чтобы разорвать с ними контракт. Мейвезер разорвал с ними контракт, то же самое сделал Оскар де ла Хойя. Гарсия потратил два года карьеры на уход из компании. Три топ-боксёра разорвали контракт с компанией. Почему? Нужно задать этот вопрос. Если всё так хорошо, то зачем уходить? Мейвезер вообще принял решение никогда не работать с Top Rank, к тому же пришёл и Гарсия. Я не знаю причин, и никто не знает, но что-то случилось, если эти парни не хотят сотрудничать с Top Rank.

Видели ли вы проблемы между Эдди Хирном и Энтони Джошуа? Джошуа богат и знаменит. А Боб Арум просто не любит тратить деньги. Я не люблю промоутеров, которые не инвестируют в своих бойцов. Вспомните Виктора Постола. Он был чемпионом мира и боксировал с Теренсом Кроуфордом. Арум не потратил на раскрутку Постола ни копейки. Он привёл Виктору в тренеры Фредди Роуча. Но я не знаю, что вообще поменял Роуч, что он сделал. Фредди просто покрасовался и всё.

— Кстати, по поводу Фредди Роуча. Он вот буквально совсем недавно секундировал в UFC Тони Фергюсону, и Тони проиграл этот бой в одну калитку.Такое ощущение, что Роуч уже закончился как тренер. Так ли это?

— Фредди Роуч никогда и не был тренером. В США люди работают над репутацией. Обычно многие даже не работают с боксёрами, с ними тренируется кто-то другой, но в последний момент, буквально за пару недель до боя, появляется кто-то. Так делают Абель Санчес, Ден Гуссен, Тедди Атлас. Они в последний момент берут на себя имя бойца, в то время как с ним работал кто-то другой. Сейчас я тренирую Влада Сиренко и Егора Плевако. Я тренировал Усика, работал с ним 2-3 года. А потом появился Климас, и в один прекрасный день Усик мне написал, что я больше не буду с ним работать. Он прислал одно сообщение. Я был шокирован, так как думал, что у нас нормальные отношения. В общем, такие тренеры, как Атлас, Роуч, Гуссен, появляются в последние десять дней перед боем.

О возможном возвращении Владимира Кличко и причинах его поражений от Фьюри и Джошуа

— Хочу немного поговорить о другом вашем знаменитом подопечном – Владимире Кличко. Недавно он заявил, что ему хотелось бы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в супертяжёлом весе в истории (американцу удалось это сделать в 45-летнем возрасте. – Прим. «Чемпионата»). Как думаете, реально ли, что он вернётся, и способен ли он завоевать титулы?

— Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернётся. Всё смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеётся. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю на Украину даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, что этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеётся. Я думаю, Владимир побьëт рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом в супертяжëлом весе в истории. Я уверен, что он вернётся. Он вернётся и побьет любого из трёх больших парней — Джошуа, Фьюри и Уайлдера

Мы обсуждали с Владимиром его бой с Фьюри. Он понял, что делал неправильно. Дело был в его настрое, в том, как работал его угол. Тренер – водитель, боксёр – машина. Тренер должен был говорить, что делать. Дело было в том, как сработал угол.

45-летний Владимир Кличко показал впечатляющую физическую форму. Фото

— Как вообще тогда вами было воспринято поражение от Фьюри? Это была случайность, или всё же Владимира настиг возраст?

— Я не думаю, что это был возраст. Вопрос был в неправильных установках в углу от Джонатана Бэнкса и Виталия Кличко. Не знаю, что было по факту, но думаю, что дело было в тренерских установках. То же самое случилось и в поединке с Энтони Джошуа.

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Getty Images

— Да, Виталий Кличко тогда сказал Владимиру не добивать Джошуа после нокдауна.

— Но Виталий не был тренером. Тренером Владимира был Бэнкс. Он должен был сказать Виталию: «Я здесь тренер, говорить буду я». Подобные решения должен принимать тренер. Когда Владимир Кличко послал Джошуа в нокдаун, я буквально слышал, как Эммануэль Стюард (покойный тренер Владимира Кличко. – Прим. «Чемпионата») кричал из своей могилы: «Иди за ним, иди за ним, иди за ним». Но советы сбавить обороты в той ситуации могли пойти на пользу только молодому боксёру. Такой совет – не в плюс для возрастного бойца. Джошуа смог собраться. Владимир должен был идти на добивание, он должен был идти ва-банк и отдать всего себя. Но Владимир его отпустил, и в какой-то момент боя Энтони сказал Кличко, что нокаутирует его. Он сказал это. Здесь спорт, это вам не поцелуи на свидании. Тренер и боец должны быть твёрдыми. Нельзя быть хорошим парнем.

— Если снова возвращаться к бою Фьюри и Кличко, Тайсон недавно выпустил книгу и вспомнил, как работал в тренировочном лагере Владимира ещё спарринг-партнёром. По словам Фьюри, он уже тогда залез в голову Кличко и устроил с ним игры разума. Он утверждает, что пересидел Кличко в сауне, и тогда тот осознал, что у Фьюри более жёсткий характер. Вся эта история с играми разума может быть правдой, или это больше литературный талант Тайсона?

— Это бред. Это просто бред. Какое-то дерьмо. Фьюри пересидел Кличко в бане? Это просто ерунда. Тайсон Фьюри – не Мохаммед Али. Он пытается устраивать игры разума, но он не Али. Все разговоры о том, что он пролез в голову Кличко, – бред. Я скажу так — если бы у Тайсона не было его габаритов, мы бы сейчас о нём не говорили. Он просто большой, был бы он чуть меньше, мы бы об этом не говорили. Всеми достижениями он обязан своему росту.

«Ожидал Супермена, а увидел человека в перчатках». Тайсон победил Кличко задолго до боя Фьюри в красках описал, как он закладывал в мозг Владимира неуверенность в собственных силах.

О величайшем боксёре в истории и совет для Поветкина

— Пару дней назад авторитетный портал Boxrec признал Владимира Кличко величайшим супертяжем в истории. Как вы относитесь к этому? Не преувеличение ли это?

— Величайший в истории – Мохаммед Али. Знаете почему? Он три раза дрался с Нортоном, он три раза бился с Фрэйзером. Никто не давал Али шансов в бою с Листоном, но он его побил дважды. После двух лет простоя Мохаммед вернулся и нокаутировал Формана. Кто мог проделать такое ещё? Али – величайший тяжеловес в истории.

— А какой ваш топ-5 лучших боксёров в истории?

— Не знаю. Это очень сложный вопрос, здесь нужно хорошенько подумать. Я вспоминаю слишком много хороших бойцов. Кроме Али я вспоминаю Шугара Рэй Робинсона, Арчи Мура. Эти ребята дрались по 200 раз. Как тот же Мейвезер со своими 50 боями может говорить, что он лучший в истории? Джейк Ламотта, Марвин Хаглер.

— Что скажете о последнем поединке Александра Поветкина и стоит ли ему продолжать карьеру?

— Я думаю, что Поветкин был плох ещё до первого боя с Уайтом. В первом бою Диллиан Уайт выглядел плохо. Он был просто как ходячий мертвец. Поветкину нужно остановиться. У него не было тайминга, не было равновесия. Я думаю, ему нужно заканчивать карьеру.

Александр и сам был шокирован, что нокаутировал Уайта в первый раз. Ну вот он его нокаутировал, и? Мне нравится Поветкин, он хороший человек. Но ему нужно повесить перчатки на гвоздь, нужно уходить, пока его голова цела. Я не хочу смотреть, как он себя калечит.

Александр Поветкин и Энтони Джошуа Фото: Richard Heathcote/Getty Images

— Бытует мнение, что бокс впал в кризис и что ММА перетягивает на себя всё бóльшую аудиторию. Вы согласны с таким утверждением?

— Для меня ММА – слишком жестокий спорт. Ребята в этом спорте зарабатывают меньше, чем в боксе. Если же у них получается заработать много, то они платят за это слишком высокую цену. Если завтра бокс исчезнет, я лучше буду работать на АЗС, чем тренером в ММА. У них слишком серьёзные травмы. Это очень жестокий спорт, а бокс – сладкая наука, здесь больше стратегии. Люди любят ММА, потому что большинство людей – трусы. Им нравится смотреть на то, на что они не могут решиться сами. Им нравится восхищаться жестокостью, и они платят за это. На боксёрских сайтах часто можно увидеть комментарии болельщиков, что тот или иной боксёр недостаточно храбр. Кто-то писал, что Билли Джо Сондерс не захотел продолжать бой с травмой. Пусть все эти люди идут к чёрту. Что касается ММА, думаю, что когда один человек бьёт другого по лицу коленом – это слишком, это дикость.

— Сейчас в боксе мейнстримом стало возвращение ветеранов. Майк Тайсон, Оскар де ла Хойя, Рой Джонс, Эвандер Холифилд. Это хорошо для бокса, или в этом больше вреда?

— Это плохо. Все они хотят заработать денег. Но у Тайсона, Холифилда и других были свои шансы, пусть уже успокоятся и дадут драться молодым. Джонс и Тайсон? Это было дерьмо ради денег. Люди пришли посмотреть на то, на что смотрели 20 лет назад, они покупали фантазию.

— Ваш топ-3 лучших воспитанников?

— Моррис Харрис. По своему врождённому таланту он — лучший, но никто об этом не знает. Просто посмотрите его бои, почитайте о нём. В моём списке ещё бы назвал Шеннона Бриггса, Джамиля Макклайна, Монти Барретта. Кто-то скажет, что эти парни проигрывали, но я говорю не об этом.

Моррис Харрис начал заниматься в 16 лет, у него не было любительской карьеры, не было знаний. Но он дрался с топ-боксёрами. У Макклайна тоже не было любительской карьеры. Однако он дрался за титул. Я работал с Ленноксом Льюисом, пробыл в его тренировочном лагере шесть лет. Я давал ему знания, он вам подтвердит это. То же самое с Владимиром Кличко. В сентябре будет 52 года, как я занимаюсь этим делом. Ставлю на кон репутацию. Я работаю. Мне не нравятся Фредди Роуч, Тедди Атлас и другие. Я сам работаю со своими бойцами.