Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конора Макгрегора исключили из сводного рейтинга UFC

Конора Макгрегора исключили из сводного рейтинга UFC
Александр Насонов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор исключён из сводного рейтинга бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Это произошло вследствие того, что на 11-е место в сводном рейтинге поставили новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейру, который подвинул Роберта Уиттакера, Петра Яна, Джастина Гэтжи и Алджэмейна Стерлинга на одну строчку вниз, а Макгрегору при этом не нашлось места в топ-15.

Несмотря на это, Макгрегор отыграл одно место в рейтинге легковесов, обойдя Тони Фергюсона, который после поражения от Бенеила Дариуша опустился на шестую строчку в соответствующем списке.

На счету 32-летнего Конора Макгрегора 22 победы и пять поражений в 27 боях в MMA.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021