Конора Макгрегора исключили из сводного рейтинга UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор исключён из сводного рейтинга бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Это произошло вследствие того, что на 11-е место в сводном рейтинге поставили новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейру, который подвинул Роберта Уиттакера, Петра Яна, Джастина Гэтжи и Алджэмейна Стерлинга на одну строчку вниз, а Макгрегору при этом не нашлось места в топ-15.

Несмотря на это, Макгрегор отыграл одно место в рейтинге легковесов, обойдя Тони Фергюсона, который после поражения от Бенеила Дариуша опустился на шестую строчку в соответствующем списке.

На счету 32-летнего Конора Макгрегора 22 победы и пять поражений в 27 боях в MMA.