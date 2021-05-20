Джейк Пол сменил промоутерскую компанию

Известный видеоблогер Джейк Пол, который успешно провёл несколько боксёрских поединков, прервал сотрудничество с промоутерской компанией Triller Fight Club, организовавшей его бой с Беном Аскреном, сообщает BoxingScene. Пол принял решение подписать контракт на один поединок с Showtime Boxing. Сообщается, что следующий поединок блогера будет анонсирован в ближайшее время.
Напомним, ранее Джейк Пол победил техническим нокаутом в первом раунде 36-летнего Бена Аскрена, бывшего чемпиона Bellator и ONE FC.
Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжёлый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом восемь раундов по две минуты.
- 20 мая 2021
-
17:34
-
16:48
-
16:02
-
15:55
-
15:01
-
14:09
-
13:59
-
13:01
-
12:54
-
12:43
-
12:42
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:10
-
09:01
-
08:41
-
08:01
- 19 мая 2021
-
23:54
-
22:12
-
20:06
-
19:07
-
17:22
-
16:40
-
15:54
-
15:45
-
15:12
-
14:53
-
14:47
-
14:10
-
13:37