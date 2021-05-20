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Джейк Пол сменил промоутерскую компанию

Джейк Пол сменил промоутерскую компанию
Александр Кожевников
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Известный видеоблогер Джейк Пол, который успешно провёл несколько боксёрских поединков, прервал сотрудничество с промоутерской компанией Triller Fight Club, организовавшей его бой с Беном Аскреном, сообщает BoxingScene. Пол принял решение подписать контракт на один поединок с Showtime Boxing. Сообщается, что следующий поединок блогера будет анонсирован в ближайшее время.

Напомним, ранее Джейк Пол победил техническим нокаутом в первом раунде 36-летнего Бена Аскрена, бывшего чемпиона Bellator и ONE FC.

Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжёлый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом восемь раундов по две минуты.

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