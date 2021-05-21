Уайлдер подписал контракт на третий бой с Фьюри, поединок пройдёт 24 июля

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер подписал контракт на третий поединок с действующим чемпионом по этой же версии Тайсоном Фьюри, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кевин Иоль.

Кроме того сообщается, что Фьюри уже отправился в Лас-Вегас (штат Невада, США), где в ближайшее время поставить подпись под контрактом. Схватка пройдёт 24 июля.

Напомним, это будет уже третья встреча соперников. В первом бою боксёры свели схватку к ничье, благодаря чему Уайлдер сохранил титул чемпиона мира. Во втором поединке Фьюри разобрался с оппонентом за семь раундов, и отобрал у него звание чемпиона.

Переговоры о третьем поединке затянулись, после чего Фьюри решил отказаться от такого боя и был готов сразиться с Энтони Джошуа. Но Уайлдер в судебном порядке заставил команду Тайсона дать ему реванш.