Бруну Силва и Карла Эспарза получили награды за выступления вечера турнира UFC Вегас 27
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В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе «ЮЭфСИ Апекс» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27.
Как сообщает журналист ESPN Майк Раймонди в «Твиттере», 31-летний бразильский боец Бруну Силва, победивший американца Виктора Родригеса, и представительница США Карла Эспарза, оказавшаяся сильнее китаянки Сяонань Янь, заработали дополнительные призовые за выступления вечера на турнире.
Напомним, что в главном бою турнира сошлись представители легчайшей весовой категории — 33-летний американец Роб Фонт и его 29-летний соотечественник Коди Гарбрандт. В результате пятираундового поединка победу единогласным решением судей одержал Роб Фонт — 48-47, 50-45, 50-45.
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