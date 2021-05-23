Вандера и Тафа получили награду за бой вечера турнира UFC Вегас 27

В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В рамках основного карда американец Джаред Вандера встретился с австралийцем Джастином Тафа.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

Как отмечает журналист ESPN Майк Раймонди в «Твиттере», именно этот бой получил награду за лучший поединок вечера.

Напомним, в главном бою турнира сошлись представители легчайшей весовой категории — 33-летний американец Роб Фонт и его 29-летний соотечественник Коди Гарбрандт. В результате пятираундового поединка победу единогласным решением судей одержал Роб Фонт — 48-47, 50-45, 50-45.