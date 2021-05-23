Камару Усман готов подраться с Джейком Полом за $ 100 млн
Поделиться
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос о том, готов ли он подраться с Джейком Полом, который успешно провёл несколько боксёрских поединков.
«Честно говоря, мне это не интересно. Но я много работал, чтобы достичь того положения, в котором я нахожусь. А сейчас я вижу, как эти парни приходят и просто: «О, я хочу бросить ему вызов». Это почти неуважительно.
Я думаю, что в чеке должно быть восемь нулей. Если в чеке будет такая сумма, мы рассмотрим этот вариант. Обязательно», — приводит слова Усмана The Sun со ссылкой на YouTube-канал ESPN.
Ранее видеоблогер в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» писал, что хочет провести бой с Усманом, и их поединок состоится.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
17:16
-
16:27
-
15:30
-
14:47
-
13:31
-
12:34
-
11:33
-
11:05
-
10:49
-
10:35
-
10:22
-
09:41
-
09:35
-
09:19
-
08:40
-
08:27
-
08:21
-
07:46
-
07:13
-
07:07
-
07:04
-
06:16
-
06:07
-
05:30
-
04:36
-
04:03
-
03:49
-
03:24
-
02:40
-
02:23
-
01:10
-
01:00
-
00:27
- 22 мая 2021
-
23:49
-
23:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам