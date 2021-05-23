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Камару Усман готов подраться с Джейком Полом за $ 100 млн

Камару Усман готов подраться с Джейком Полом за $ 100 млн
Арина Ершова
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос о том, готов ли он подраться с Джейком Полом, который успешно провёл несколько боксёрских поединков.

«Честно говоря, мне это не интересно. Но я много работал, чтобы достичь того положения, в котором я нахожусь. А сейчас я вижу, как эти парни приходят и просто: «О, я хочу бросить ему вызов». Это почти неуважительно.

Я думаю, что в чеке должно быть восемь нулей. Если в чеке будет такая сумма, мы рассмотрим этот вариант. Обязательно», — приводит слова Усмана The Sun со ссылкой на YouTube-канал ESPN.

Ранее видеоблогер в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» писал, что хочет провести бой с Усманом, и их поединок состоится.

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