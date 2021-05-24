Менеджер Хабиба ответил Джейку Полу, который подколол Гарбрандта по поводу его роста

Али Абдель-Азиз, который является менеджером сразу нескольких бойцов, в том числе бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на критику со стороны боксёра и видеоблогера Джейка Пола в адрес бойца MMA Коди Гарбрандта, который проиграл в пятираундовом противостоянии с Робом Фонтом на турнире UFC Вегас 27.
«Что хуже — поражение Коди или то, что он не сможет прокатиться на американских горках из-за ограничений по росту?» — написал Пол на своей странице в «Твиттере».
«Когда ты пинаешь моего брата, который уже упал… Отныне за твоей задницей охотится вся армия бойцов Dominance MMA. Будь готов», — отреагировал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
Турнир UFC Вегас 27 прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.
- 24 мая 2021
-
11:32
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:11
-
08:46
-
08:00
-
00:29
- 23 мая 2021
-
23:29
-
22:23
-
21:58
-
20:47
-
19:39
-
18:59
-
17:16
-
16:27
-
15:30
-
14:47
-
13:31
-
12:34
-
11:33
-
11:05
-
10:49
-
10:35
-
10:22
-
09:41
-
09:35
-
09:19
-
08:40
-
08:27
-
08:21
-
07:46