Менеджер Хабиба ответил Джейку Полу, который подколол Гарбрандта по поводу его роста

Али Абдель-Азиз, который является менеджером сразу нескольких бойцов, в том числе бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на критику со стороны боксёра и видеоблогера Джейка Пола в адрес бойца MMA Коди Гарбрандта, который проиграл в пятираундовом противостоянии с Робом Фонтом на турнире UFC Вегас 27.

«Что хуже — поражение Коди или то, что он не сможет прокатиться на американских горках из-за ограничений по росту?» — написал Пол на своей странице в «Твиттере».

«Когда ты пинаешь моего брата, который уже упал… Отныне за твоей задницей охотится вся армия бойцов Dominance MMA. Будь готов», — отреагировал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Турнир UFC Вегас 27 прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.